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Приемный сын Сырского заявил, что хочет получить гражданство России

Приемный сын главкома ВСУ Сырского заявил о желании получить гражданство РФ
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Приемный сын главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван заявил о желании получить гражданство России. Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

«Я хочу получить российское гражданство. Сейчас у меня гражданства Австралии и Украины. От украинского, к сожалению, невозможно отказаться. Так что это — как клеймо», — сказал он.

Он отметил, что для получения гражданства ему нужно минимум дважды прилететь в Россию из Австралии. Однако, несмотря на дорогие авиабилеты, Сырский не намерен отказываться от своей цели.

Иван также рассказывал, что проедет с флагом России на акцию в честь Дня защитника Отечества в Сиднее.

До этого Иван рассказывал об угрозах в свой адрес за пророссийскую позицию. По словам Ивана, из-за этого ему пришлось пережить нападки и даже угрозы жизни и здоровью от большого числа друзей. Кроме того, его отчим никогда не считал себя украинцем, заверил он.

Ранее пасынок Сырского рассказал, какая судьба может ожидать главкома ВСУ.

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