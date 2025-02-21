Совбез РФ рекомендовал усилить мониторинг других стран, угрожающих подводной инфраструктуре

Совет безопасности России рекомендовал усилить мониторинг деятельности других стран, способных формировать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Кроме того, Совбез РФ рекомендовал соответствующим федеральным органам исполнительной власти обеспечить повышение эффективности системы комплексной защиты портовой инфраструктуры России от различных средств нападения со стороны иностранных государств.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов заявил, что угрозы российской портовой инфраструктуре со стороны НАТО усилились.

В ноябре президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Обновленная доктрина предусматривает, что Россия вправе применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на РФ.

Ранее в Совбезе РФ отказались оценивать отставку премьера Сербии Вучевича.