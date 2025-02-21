Госсекретарь США поддерживает версию ЦРУ об утечке COVID-19

Госсекретарь США Марко Рубио поддерживает версию, что вирус COVID-19 распространился по миру из-за утечки в китайской лаборатории. Об этом он заявил в интервью журналистке Кэтрин Херридж, передает РИА Новости.

«С моей точки зрения, основанной на том, что мне известно, вероятнее всего в Китае заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру», — сказал глава Госдепа США.

В январе директор ЦРУ Джон Рэтклифф опубликовал аналитический доклад, в котором поддерживается версия о лабораторном происхождении COVID-19. В нем он ссылается на разведывательные данные, которые указывают на Уханьский институт вирусологии как на источник вируса. Ранее такая версия не рассматривалась во избежание геополитических осложнений для администрации экс-президента США Джо Байдена.

В ВОЗ считают наиболее вероятным естественное происхождение коронавируса.

Ранее сообщалось, что ВОЗ предотвратила утечку вируса Эболы и COVID-19 из лаборатории в ДР Конго.