Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США поддерживает версию ЦРУ об утечке COVID-19

Рубио поддержал версию ЦРУ о распространении COVID-19 из-за утечки в Китае
close
David Stanway/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио поддерживает версию, что вирус COVID-19 распространился по миру из-за утечки в китайской лаборатории. Об этом он заявил в интервью журналистке Кэтрин Херридж, передает РИА Новости.

«С моей точки зрения, основанной на том, что мне известно, вероятнее всего в Китае заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру», — сказал глава Госдепа США.

В январе директор ЦРУ Джон Рэтклифф опубликовал аналитический доклад, в котором поддерживается версия о лабораторном происхождении COVID-19. В нем он ссылается на разведывательные данные, которые указывают на Уханьский институт вирусологии как на источник вируса. Ранее такая версия не рассматривалась во избежание геополитических осложнений для администрации экс-президента США Джо Байдена.

В ВОЗ считают наиболее вероятным естественное происхождение коронавируса.

Ранее сообщалось, что ВОЗ предотвратила утечку вируса Эболы и COVID-19 из лаборатории в ДР Конго.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами