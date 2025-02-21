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Посольство РФ ответило на заявление МИД Канады о нереалистичных условиях мира

Посольство РФ в Оттаве: украинский вопрос решится без участия Канады
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Российско-украинский конфликт решится без участия Канады. Об этом заявило посольство РФ в Оттаве на странице в соцсети Х.

«Известна провоенная позиция кабинета Трюдо. К счастью, украинский вопрос будет решен без участия Оттавы», — сообщили в диппредставительстве, комментируя заявление канадского МИД.

В заявлении говорится, что, несмотря на заявления о том, что РФ готова положить конец конфликта, она предложила лишь нереалистичные условия для достижения мира.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде было достигнуто взаимопонимание в том, что урегулирование украинского конфликта возможно только путем ликвидации его коренных причин.

Президент Владимир Путин заявлял, что Москва готова вести диалог без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле.

Ранее посол РФ заявил, что переговоры в Эр-Рияде означают конец холодной войны.

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