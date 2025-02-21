Вэнс считает, что без помощи США Украины уже не было бы

Вэнс заявил, что без помощи США Зеленского и Украины уже не существовало бы

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс на полях конференции консерваторов CPAC призвал президента Украины Владимира Зеленского вместо публичного недовольства выразить благодарность Вашингтону за проявленную щедрость, без которой, подчеркнул он, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы, его слова приводит РИА Новости.

«Пусть скажет спасибо», — отметил он.

Вице-президент посоветовал Зеленскому позвонить главе Белого дома Дональду Трампу или американским дипломатам, если он не согласен с позицией Вашингтона, а не «устраивать тур по СМИ Европы, критикуя президента США».

«Это оскорбительно — для него, для меня, для народа Соединенных Штатов. И, кстати, это глупо», — сказал Вэнс.

До этого газета New York Post со ссылкой на источник сообщила, что в окружении Трампа считают, что Зеленскому стоит немедленно покинуть Украину. Источник администрации США отметил, что в лучшем случае украинский лидер «немедленно уедет во Францию».

Ранее Трамп сделал заявление о точности данных о популярности Зеленского.