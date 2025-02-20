Венгрия не позволит либеральным европейским лидерам помешать договоренностям между Россией и США и заключению мирного соглашения по Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Об этом сообщает M1.

Он подчеркнул, что все будет сделано у себя дома, в Европе. Это будет гарантировать то, что «круг фрустрированных либеральных руководителей» не помешает созданию американо-российского соглашения и большого мирного договора.

По мнению Сийярто, провоенное руководство Европы хочет заставить граждан своих стран платить за продолжение конфликта. В качестве примера министр привел пакет помощи для Украины, который предполагает выделение 20 млрд евро. По словам Сийярто, так Киев сможет избежать заключения не очень выгодного для него соглашения в результате мирных переговоров.

До этого сообщалось, что Сийярто 19 февраля обсудил с министром финансов США Скоттом Бессентом возможность отмены ряда санкций в отношении Российской Федерации в области энергетики.

Ранее в Венгрии заявили, что в ЕС обсуждают, кто будет помогать Украине после отказа США.