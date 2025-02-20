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Посольство Израиля в России приспустило флаг

Посольство Израиля в России приспустило флаг в память о погибших пленных

В Москве посольство Израиля приспустило флаг в память о заложниках палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

«Приспущен флаг в память об убитых заложниках, тела которых были возвращены этим утром», — говорится в сообщении.

Мероприятие прошло не только в израильском посольстве в Москве, но и в дипмиссиях по всему миру, уточнили дипломаты.

Накануне сообщалось, что ХАМАС 20 февраля передаст Израилю тела погибших в секторе Газа заложников, включая членов семьи Бибас. Официальный представитель военного крыла ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Абу Убайда заявил, что все погибшие стали жертвами израильских бомбардировок Газы.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит власти ХАМАС в секторе Газа после окончания конфликта.

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