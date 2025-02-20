Маск двумя словами отреагировал на заявление Зеленского о «пропаже» $100 млрд

Американский миллиардер руководитель департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск на своей странице в социальной сети X отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не знает, куда пропали $100 млрд, выделенных Киеву в качестве помощи от США.

«Хороший вопрос», — написал Маск.

Так он прокомментировал публикацию пользователя социальной сети, который призвал выяснить, кто лжет и куда отправились деньги американских налогоплательщиков.

До этого Маск заявил, что коррупция на Украине и на Западе подпитывается вооруженным конфликтом в этой стране. 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштаб коррупции в ключевых финансовых ведомствах страны исчисляется миллиардами гривен. Недавние кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины привели к раскрытию теневых схем, уточнил он.

Ранее экс-премьер Украины обвинил Зеленского в системной коррупции в стране.