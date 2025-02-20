В США призвали поддерживать контакты с Россией для завершения конфликта на Украине

Для того, чтобы завершить украинский конфликт, необходимо поддерживать контакты с Россией. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на конференции консерваторов (CPAC), которая проходит в Вашингтоне, трансляцию мероприятия вели организаторы.

В своей речи Вэнс подчеркнул, что нынешняя ситуация требует активного дипломатического подхода, а также прямого диалога с обеими сторонами конфликта.

«Вы не сможете положить конец войне, если не говорите со всеми, кто в ней участвует», — указал вице-президент.

Также чиновник отметил, что в американских СМИ задаются вопросом о том, почему Вашингтон говорит с Москвой.

«А как закончить войну, если вы не собираетесь говорить с Россией?» — поинтересовался в ответ вице-президент.

Вэнс также напомнил, что необходимо состоять в контакте со всеми сторонами конфликта, если его действительно хотят завершить. Вице-президент обратил внимание, что президент США Дональд Трамп готов использовать все доступные инструменты, чтобы ускорить переговорный процесс. Глава Белого дома «умеет добиваться результатов» и намерен приложить максимум усилий для прекращения боевых действий, заключил Вэнс.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине. Также российский лидер высказался о реакции Европы на встречу России и США.

Ранее в Кремле оценили информацию о намерении Запада разместить войска на Украине.