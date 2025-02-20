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Турция готова поддержать переговоры по Украине с участием обеих сторон

МИД Турции: Анкара считает необходимым участие в процессе обеих сторон
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Murad Sezer/Reuters

Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе заседания G20 в ЮАР заявил о готовности поддержать переговоры по Украине, считает необходимым участие в процессе обеих сторон. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

По словам Фидана, Турция до сих пор выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.

«Необходимо начать всеобъемлющий мирный процесс с участием обеих сторон войны. Турция готова оказать всестороннюю поддержку переговорам по достижению прочного и устойчивого мира между сторонами», — сказал собеседник агентства.

18 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

До этого Эрдоган заявлял о необходимости возвращения Крыма в состав Украины, так как это «требования международного права». Также он выражал надежду, что конфликт завершится «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Ранее Зеленский заявил, по вопросу территорий Украины «компромиссов не будет».

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