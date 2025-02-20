В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом, в ходе которого обсуждались переговоры по Украине и работа в рамках «ОПЕК+». Об этом говорится на сайте Кремля.

В ходе беседы глава государства выразил благодарность за создание комфортных условий для переговоров с США, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля.

Также в ходе диалога было подтверждено намерение углубить сотрудничество в рамках «ОПЕК+» с целью обеспечения стабильности на нефтяном рынке.

Накануне Путин заявил, что планирует в ближайшее время позвонить наследному принцу Саудовской Аравии и поблагодарить его за организацию встречи российских и американских представителей.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее Путин высказался о формате обсуждения вопросов энергетики Саудовской Аравией, РФ и США.