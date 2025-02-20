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США призвали Украину «сбавить обороты» и подписать сделку по ресурсам

Советник Трампа Уолтц: Украине надо успокоиться и подписать сделку по ресурсам
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Shannon Stapleton/Reuters

Украине нужно «сбавить обороты», внимательно изучить сделку с США по предоставлению Вашингтону минеральных ресурсов страны и подписать соответствующий документ. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, его слова приводит Reuters.

По словам советника Трампа, разногласия Украины с США можно уладить.

В феврале Белый дом предложил Украине сделку, в рамках которой Украина должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. Украинские власти не стали подписывать соглашение.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции министр юстиции Ольга Стефанишина говорила, что предложение США заключить сделку по редкоземельным элементам не было отвергнуто Киевом.

Ранее в США рассказали о просчете Украины.

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