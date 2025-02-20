Лавров назвал важный фактор стабилизации международной обстановки

Российско-китайские отношения остаются значимым фактором стабилизации международной обстановки и недопущения ее скатывания к тотальной конфронтации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Безусловно, начало нового года для наших отношений было весьма урожайным. Нет сомнений, что дальнейшая работа в ходе 2025 года будет приносить результаты на основе тех задач, которые определили президент (РФ) Путин и председатель (КНР) Си Цзиньпин», — высказался Лавров.

Глава российского МИД отметил, что Россия и Китай продолжат работу в стратегической связке, особенно в Совете безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, в БРИКС, АСЕАН, а также в «группе двадцати».

До этого Сергей Лавров оценил заботу Китая о памятниках советским воинам. Он указал, что на территории КНР находится около 80 памятников, и поблагодарил КНР за бережное отношение к ним, уход и своевременный ремонт.

Ранее стало известно, когда председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию.