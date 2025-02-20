Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно публично отказаться от участия в будущих президентских выборах на Украине, так Киев может нивелировать начавшуюся критику со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Зеленский должен выйти и сказать: я на выборы не планирую идти. Таким образом мы уберем всю эту историю с «диктаторами» и «выборами», — считает украинский депутат.

По словам Гончаренко, Киеву в сложившихся для него международно-политических условиях необходимо сфокусироваться на важных для Украины вещах: армии, линии фронта, а также договоренностях по решению конфликта.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее в Кремле сочли падение рейтинга Зеленского «очевидной тенденцией».