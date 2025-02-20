В Кремле рассказали о планах Путина провести международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор 20 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«В рабочей программе президента есть международный телефонный разговор», — сказал он.

Песков уточнил, что переговоры состоятся во второй половине дня.

Накануне агентство Associated Press (AP) сообщило, что Владимир Путин как никогда близок к недопущению членства Украины в НАТО, что было заявлено одной из целей специальной военной операции на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде.

В июне прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.

Ранее Зеленский намекнул, что не покинет пост президента, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.