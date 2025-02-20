Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о планах Путина провести международный телефонный разговор

Путин проведет международный телефонный разговор во второй половине 20 февраля
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор 20 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«В рабочей программе президента есть международный телефонный разговор», — сказал он.

Песков уточнил, что переговоры состоятся во второй половине дня.

Накануне агентство Associated Press (AP) сообщило, что Владимир Путин как никогда близок к недопущению членства Украины в НАТО, что было заявлено одной из целей специальной военной операции на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде.

В июне прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.

Ранее Зеленский намекнул, что не покинет пост президента, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами