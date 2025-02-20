В Кремле обеспокоились планами ЕС разместить военных на Украине

Песков: в Кремле обеспокоены планами ЕС разместить своих военных на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что страны Евросоюза могут разместить своих военнослужащих на Украине после мирного урегулирования конфликта.

Он отметил, что в Кремле внимательно отслеживают все, в том числе иногда противоречивые, официальные заявления в ЕС на эту тему.

«Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь... о возможном эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО на Украину», — сказал представитель Кремля.

По его словам, это «приобретает совсем иное значение» с точки зрения безопасности для Российской Федерации.

Также Песков напомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лавров о том, что размещение войск из контингента НАТО не может быть для России приемлемым на территории Украины.

Британская Daily Telegraph писала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует представить план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских военнослужащих. Соответствующий план разработан Лондоном и Парижем.

Ранее стало известно о конфликте в Евросоюзе по вопросу отправки войск на Украину.