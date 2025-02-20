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Невеста американца Байерса отказалась обсуждать свое задержание со СМИ

Невеста американца, которого освободили из СИЗО, не будет общаться с прессой
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Россиянка Наида Мамбетова, которую задержали во Внуково вместе с американцем Калобом Байерcом по делу о контрабанде наркотиков и позже отпустили, не будет комментировать ситуацию. Об этом «Газете.Ru» сообщила адвокат девушки Римма Вербицкая.

«От журналистов поступает значительное число просьб о встрече с Наидой Мамбетовой для интервью. Наидой принято решение не комментировать случившееся. Есть единственное желание спокойно вернуться к обычной жизни, и просьба к журналистам перестать освещать эти события в прессе», — сказала Вербицкая.

19 февраля стало известно, что из СИЗО отпустили невесту американца, задержанного во Внуково за провоз мармелада с каннабиоидами. О том, что с девушки сняты все обвинения и она уже находится дома, рассказали в соцсетях родители Калоба Байерcа.

До этого Telegram-канал Baza писал, что гражданин США Калоб Байерс, арестованный 7 февраля в аэропорту Внуково по подозрению в контрабанде наркотиков, был освобожден под залог и сейчас находится на территории посольства США в Москве в ожидании вылета на родину.

По словам родственников задержанного, Байерс привез в Россию мармеладные конфеты с каннабиоидами, которые легально продаются в США для купирования приступов эпилепсии. Собака-ищейка обнаружила наркотическое вещество в сумке американца, когда тот был в аэропорту. По данным канала, молодой человек прибыл в страну для подготовки документов к браку с гражданкой России Найдой Мамбетовой.

Ранее россиянин Винник рассказал о запугивании в американской тюрьме.

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