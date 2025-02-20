Украинское руководство стало для США лишним расходом, поэтому его хотят сократить. Таким мнением поделился с РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя желание главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска провести аудит средств, направленных США Украине.

«Оживление в американском обществе, вызванное предложением Илона Маска провести аудит расходов на Украину, знаменует новый этап — украинское руководство стало лишним расходом, и его пора сокращать», — отметил сенатор.

Он напомнил, что кем только не называли Владимира Зеленского в США за прошедшую ночь. В адрес украинского лидера звучали такие слова, как «диктатор» и «посредственный комик». По мнению сенатора, это свидетельствует о том, что новая американская власть не только больше не хочет платить Украине, но и озабочена тем, как вернуть потерянные деньги. Шендерюк-Жидков предположил, что Зеленского ждет такая же участь, как и USAID — его признают лишним расходом и сократят.

До этого в США обвинили Владимира Зеленского в том, что он продолжает вооруженный конфликт, в результате которого его страна потеряла почти целое поколение мужчин, ради собственной выгоды. По мнению члена Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор-Грин, президент Украины использует конфликт для отмывания денег. Она назвала Зеленского «актером в зеленом комбинезоне», который вымогает у всех стран деньги. Тейлор-Грин подчеркнула, что никогда не голосовала и не будет голосовать в поддержку законопроектов, направленных на финансирование украинского конфликта. Она считает, что этому надо положить конец.

Ранее Трамп назвал Зеленского диктатором, который намерен продолжать войну ради выгоды.