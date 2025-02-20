Посланник Трампа проведет «полезные переговоры» с украинскими чиновниками в Киеве

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог на своей странице в социальной сети X заявил, что 20 февраля проведет «полезные переговоры» с главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком и другими чиновниками.

«Нам предстоит проделать большую работу, чтобы положить конец этой жестокой войне, но США намерены выполнить сложную работу, чтобы помочь создать устойчивый мир. Полезные беседы сегодня с такими официальными лицами, как Андрей Ермак, и завтра будут еще», — сообщил дипломат.

19 февраля Келлог заявлял о планах встретиться с Владимиром Зеленским. Украинский лидер планировал предложить ему возможность ознакомиться с ситуацией на поле боя лично.

В этот же день Ермак говорил, что Украина надеется на продолжение американской помощи и установление открытых и доверительных отношений с США.

17 февраля Келлог заявлял, что никто не будет навязывать президенту Украины Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией. Он подчеркнул, что решение по соглашению должны принимать Зеленский и сами украинцы.

Ранее в США заявили, что Трамп перешел на сторону Путина.