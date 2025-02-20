Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посланник Трампа проведет «полезные переговоры» с украинскими чиновниками в Киеве

Спецпосланник Трампа Келлог анонсировал переговоры с Ермаком в Киеве
close
Sarah Silbiger/Global Look Press

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог на своей странице в социальной сети X заявил, что 20 февраля проведет «полезные переговоры» с главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком и другими чиновниками.

«Нам предстоит проделать большую работу, чтобы положить конец этой жестокой войне, но США намерены выполнить сложную работу, чтобы помочь создать устойчивый мир. Полезные беседы сегодня с такими официальными лицами, как Андрей Ермак, и завтра будут еще», — сообщил дипломат.

19 февраля Келлог заявлял о планах встретиться с Владимиром Зеленским. Украинский лидер планировал предложить ему возможность ознакомиться с ситуацией на поле боя лично.

В этот же день Ермак говорил, что Украина надеется на продолжение американской помощи и установление открытых и доверительных отношений с США.

17 февраля Келлог заявлял, что никто не будет навязывать президенту Украины Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией. Он подчеркнул, что решение по соглашению должны принимать Зеленский и сами украинцы.

Ранее в США заявили, что Трамп перешел на сторону Путина.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами