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Путин заявил о сотрудничестве с США по Ближнему Востоку

Путин: РФ и США сделали первые шаги для сотрудничества по Ближнему Востоку

Россия и США сделали первые шаги для сотрудничества по Ближнему Востоку, в том числе Сирии и Палестине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Это и Ближний Восток в широком смысле этого слова, имея в виду [ситуацию] в Сирии. Там очень много вопросов, в решение которых вовлечены и США, и РФ», — сказал он.

Одним из главных направлений сотрудничества в данном регионе является вопрос урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Он также добавил, что Россия и Соединенные Штаты работают по вопросам экономики, космоса.

Российский лидер также подчеркнул, что первостепенное внимание уделяется «ситуации на украинском направлении».

8 февраля в Саудовской Аравии прошла встреча между представителями России и США, она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов.

Другой важной темой прошедших переговоров стала подготовка возможных контактов по урегулированию конфликта на Украине. Также шла речь о возможной встречи лидеров России и США.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга.

Ранее Путин раскрыл, какое значение Россия уделяет разрешению ситуации на Украине.

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