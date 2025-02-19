Лавров оценил заботу Китая о памятниках советским воинам

Лавров похвалил Китай за заботу о памятниках советским воинам

Китай бережно относится к памятникам советским воинам, расположенным на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«В Китае зарегистрировано около 80 памятников... , за которыми китайская сторона, как и положено в соответствующем соглашении, осуществляет надлежащий уход, своевременный ремонт и так далее», — сказал глава ведомства.

Лавров добавил, что сегодня все посольства и консульства занимаются вопросами бережного отношения к мемориалам. В частности, диппредставительства ежегодно организовывают субботники, посвященные Дню Победы, и выделяют средства.

Несколькими часами ранее Лавров сообщил, что 9 мая Москву посетит председатель КНР Си Цзиньпин. Также министр рассказал, что президент РФ Владимир Путин посетит Китай в 80-ую годовщину победы над японским милитаризмом в конце августа — сентябре.

Ранее Лавров рассказал, кого в России ждут на День Победы.