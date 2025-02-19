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На Украине заговорили о правительстве нацспасения после критики Зеленского от США

Депутат Рады Вятрович: Украина нуждается в правительстве национального спасения
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Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине нужно сформировать правительство национального спасения, заявил депутат Верховной рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович. Его слова приводятся в Telegram-канале политической силы.

«Речь идет о правительстве национального спасения, которое должно объединить все украинские силы, отвергнуть обвинения в отсутствии легитимности украинской власти за рубежом и вернуть доверие внутри», — сказал Вятрович.

Он назвал опасной идею проведения выборов на Украине, пока идут боевые действия, и посчитал «бредом» заявления президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг поддержки украинского президента Владимира Зеленского составляет всего 4%.

После переговоров представителей РФ и США в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде Трамп заявил о необходимости провести на Украине президентские выборы, чтобы Киев получил место за столом переговоров с Москвой и Вашингтоном.

Президент России Владимир Путин также считает, что подписание мирного договора с Украиной возможно только легитимными представителями украинской власти.

Срок Владимира Зеленского на посту президент истек 20 мая 2024 года, но выборы на Украине так и не проводились из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что в текущей ситуации президентские выборы «несвоевременны». А украинцев, несогласных с этим, он призвал сменить гражданство.

Ранее Медведев сравнил Зеленского с крысой.

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