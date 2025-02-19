Politico сообщило о войне мафии, захлестнувшей Брюссель

Брюссель захлестнула волна насилия из-за войны между мафиозными группировками, а местные власти впали на фоне этого в отчаяние. Об этом пишет издание Politico.

«Честно говоря, ситуация достаточно катастрофическая. <...> Это не может так дальше продолжаться», — заявил прокурор города Жюльен Муаниль.

По его словам, у полиции Брюсселя ограничены ресурсы, а мафия все чаще стала применять боевое оружие в своих конфликтах. Отмечается, что с начала февраля в городе произошло несколько перестрелок, в которых пострадали как минимум три человека.

До этого сообщалось о теракте в Мюнхене — автомобиль въехал в толпу участников демонстрации. Водителя автомобиля задержали на месте. Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности. Пострадало около 30 человек.

Ранее в Сицилии разом арестовали свыше сотни мафиози.