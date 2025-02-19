В Кремле призвали дождаться осязаемых результатов переговоров России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться первых осязаемых результатов начала переговоров с США. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что в налаживании отношений России и США предстоит большая работа, хотя первый шаг и сделан.

«Пока рано делать какие-то выводы из состоявшегося. Импульс очень хороший, настрой деловой, настрой на продолжение работы. Дождемся первых осязаемых результатов», — отметил Песков.

Переговоры между представителями России и США прошли в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Они были посвящены восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

19 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российско-американские переговоры в Саудовской Аравии положили начало восстановлению диалога Москвы и Вашингтона и решению проблем, созданных администрацией бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее политолог заявил об «истерике» Макрона из-за переговоров России и США.