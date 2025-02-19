Медведев заявил, что в США «реально разозлились» на Зеленского

Президент США Дональд Трамп «реально разозлился» на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Трамп резко говорит об ответственности <...> за начало войны, требует отчета о разворованных деньгах, новой легитимации просроченного существа на выборах и признания сложившихся на земле реалий», — заявил он.

По словам Медведева, украинского лидера «загнали в угол». Он подчеркнул, что от Зеленского стоит ожидать «любой провокации» с целью срыва урегулирования и для продолжения боевых действий до последнего солдата.

До этого Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что украинская сторона должна объяснить, куда была направлена финансовая помощь со стороны США, либо вернуть средства.

Президент США добавил, что не видел отчетности по американской помощи Украине.

Ранее Медведев осудил атаку ВСУ на станцию перекачки нефти.