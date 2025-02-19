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Медведев: Украина может применить «грязную» ядерную бомбу и обвинить в этом Россию

Медведев: Украина может применить грязную бомбу в целях продолжения конфликта
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Украина может применить «грязную» ядерную бомбу или ударить по собственным городам, чтобы обвинить в содеянном Россию и продолжить конфликт. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».

«Ему надо срочно перевести стрелки. Показать «звериный оскал орков», а для этого все средства хороши. Вплоть до ударов по своим городам, по своему гражданскому населению или даже использования оружия массового поражения вроде «грязной бомбы»», — отметил он.

По его словам, от украинского лидера Владимира Зеленского можно ждать любых провокаций в целях продолжения конфликта и срыва начавшегося мирного процесса.

Медведев также отметил, что Зеленский уже «загнан в угол», поскольку президент США Дональд Трамп прямо говорит о вине Киева за развязывание конфликта.

19 февраля Трамп заявил о некомпетентности главы Украины Владимира Зеленского. Трамп, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго, отметил, что Зеленский давно мог начать переговоры и попытаться решить украинский конфликт. Однако Киев даже не попытался начать диалог с Москвой, в то время как даже посредственные переговорщики могли бы легко решить проблему без территориальных потерь.

Ранее политик заявил, что Украину заставят принять результаты переговоров РФ и США.

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