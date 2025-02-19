Власти Соединенных Штатов и России не смогут решить украинский кризис, если будут говорить лишь о прекращении огня без ликвидации первопричины конфликта. Об этом заявил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, его слова приводит Global Times.

«Украинский кризис — это всего лишь симптом более широкой проблемы европейской безопасности», — заявил он.

По словам Хайдуна, первопричиной конфликта является «чрезмерное доминирование и расширение НАТО» в Европе, и прекращение огня не поможет решить кризис на Украине. Он добавил, что китайская сторона понимает, что достичь результата в урегулировании посредством диалога «очень сложно».

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что будущее переговорного процесса по Украине определится готовностью сторон «выполнять свои обещания». По его словам, это покажут ближайшие недели.

19 февраля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что переговоры России и США в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии — вызвали «истерику» у президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».