ХАМАС заявил о готовности освободить сразу всех израильских заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что готово за один раз обменять всех остающихся у него израильских заложников. Об этом пишет катарский телеканал Al Jazeera.

По данным журналистов, единовременный обмен могут провести во время второго этапа соглашения, но в том случае, если будут достигнуты договоренности о постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск из сектора Газа.

Накануне ХАМАС заявлял, что в субботу, 22 февраля, освободит еще шестерых живых заложников.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не допустит власти ХАМАС в секторе Газа.