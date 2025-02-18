Раскрыта причина 15-минутного перерыва в переговорах РФ и США в Эр-Рияде

Встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде, на которой также присутствовали представители Саудовской Аравии, прерывалась из-за полуденного намаза (зухра — прим. ред.). Об этом сообщила газета New York Times.

«Встреча, которая состоялась менее чем через неделю после продолжительного телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным, ненадолго прервалась на полуденную молитву, после чего возобновилась», — пишет американское ежедневное издание.

Согласно официальному расписанию намазов в Саудовской Аравии, призыв на зухр прозвучал в 12:07 мск. Перерыв продлился 15 минут, после чего стороны вернулись к переговорам.

Переговоры представителей России и Соединенных Штатов состоялись 18 февраля. Одной из главных тем стало обсуждение конфликта на Украине, а также организация предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продлились около 4,5 часов.

Кроме 15-минутного перерыва на намаз была также пауза на ланч. Известно, что делегатам предложили на выбор сразу несколько разнообразных блюд. В их числе были морепродукты, рыба, ягненок с рисом и десерт.

Ранее было названо идеальное место для переговоров Трампа и Путина.