Лавров: Россия и США в Эр-Рияде не просто слушали, а слышали друг друга

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разговор с представителями США в Эр-Рияде был очень полезным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского министра, стороны не просто слушали, а слышали друг друга. Он отметил, что есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию России.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух глав государств.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что переговоры России и США в Эр-Рияде являются предварительными консультациями.