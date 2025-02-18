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СМИ узнали, когда спецпредставитель Трампа отправится на Украину

Reuters: спецпредставитель Трампа Келлог вечером отправится в Киев
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Carlos Barria/Reuters

Спецпредставитель президента США Кит Келлог вечером отправится на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с его графиком.

«Спецпредставитель Дональда Трампа на Украине Кит Келлог сегодня вечером отправится в Киев», — говорится в сообщении.

Цели его визита не раскрываются.

Накануне спецпосланник американского лидера провел консультации с союзниками США по Североатлантическому альянсу о том, как достичь справедливого и прочного мира. Он заявил, что никто не будет навязывать президенту Украины Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией. Представитель Трампа также подчеркнул, что решение по соглашению должны принимать Зеленский и сами украинцы.

В понедельник Зеленский предлагал Келлогу посетить линию фронта и лично пообщаться с украинскими военными.

Ранее Россия и США договорились о работе по восстановлению дипмиссий.

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