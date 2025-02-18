В МИД РФ заявили о серьезном настрое США на переговорах в Эр-Рияде

Захарова: США на переговорах с РФ в Эр-Рияде настроены серьезно

Россия видит серьезный настрой властей Соединенных Штатов на обсуждение ряда вопросов, в том числе по Украине. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы видим настрой у администрации США на серьезное обсуждение многих проблем, которые накопились в двусторонних отношениях и, кстати говоря, в международной повестке, включая ситуацию на Украине», — сказала представитель ведомства.

Захарова добавила, что Москва следит за заявлениями США по теме украинского конфликта, в РФ готовы рассмотреть предложения по его урегулированию.

До этого Захарова рассказала, что США и РФ в Эр-Рияде обсуждают весь комплекс проблемных вопросов по Украине, их накопилось много. По ее словам, за последние три года нормальных контактов между представительствами стран не было вовсе по вине экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Захарова отметила, что подробности переговоров раскроет глава МИД России Сергей Лавров после мероприятия.

Встреча Россия — США посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».