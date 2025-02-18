Делегация США выйдет к прессе через пять часов переговоров с Россией

Делегация США выйдет к прессе через пять часов после переговоров с РФ в Эр-Рияде

Американская делегация сделает пресс-подход после пяти часов переговоров с российской стороной в Эр-Рияде. Об этом сообщили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, речь идет о подходе всех трех членов делегации Соединенных Штатов — госсекретаря Марко Рубио, советника президента по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры представителей США и России по Украине. Мероприятие посвящено подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Российскую Федерацию представляют помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле подтвердили готовность Путина к переговорам с Зеленским.