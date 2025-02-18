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На Украине заявили, что не отвергали сделку США по ресурсам

Стефанишина: Украина не отвергала сделку с США по редкоземельным элементам
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Global Look Press

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что предложение США заключить сделку по редкоземельным элементам не было отвергнуто Киевом. Об этом сообщает The Guardian.

По ее словам, сделка «не отвергалась» и остается предметом обсуждения между Киевом и Вашингтоном.

«Мы ожидаем, что она будет подписана», — заявила она.

Накануне стало известно, что в экономическое соглашение, которое США предложили Украине, входит не только контроль над редкоземельными элементами, оно также охватывает более крупную ресурсную базу страны.

В феврале Белый дом предложил Украине сделку, в рамках которой Украина должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. Украинские власти не стали подписывать соглашение.

Ранее сообщалось, что США дали Зеленскому час на рассмотрение сделки по ресурсам.

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