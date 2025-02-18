На переговорах между Россией и США в Эр-Рияде объявили перерыв

МИД: переговоры между Россией и США возобновятся после перерыва

Переговоры между российской и американской делегациями в Саудовской Аравии приостановлены на время небольшого перерыва, вскоре их возобновят. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Также стало известно, что после окончательного завершения переговоров к журналистам выйдет министр иностранных дел России Сергей Лавров, который ответит на вопросы журналистов.

Встреча Россия — США посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров — Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив присутствует сторона США: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее стало известно, кто представляет Саудовскую Аравию на встрече США — Россия.