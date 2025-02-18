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В России посоветовали Великобритании забыть об имперском прошлом

Николай Патрушев посоветовал Британии распрощаться с имперским величием
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Многие страны, которые Великобритания считала сферой своего влияния, отворачиваются от нее, и Лондону пора распрощаться с бывшим имперским величием. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью Aif.ru.

Патрушев утверждает, что в государствах Британского содружества уже скептически относятся к номинальной власти короны и не зависят от нее.

Помощник российского президента напомнил, что недавно бывшие колонии Британии требовали репараций от Лондона. В частности, с таким заявлением выступал премьер-министр Багамских Островов.

«Да и в самой метрополии, прямо скажем, шотландцы или северные ирландцы не забыли о своем суверенном прошлом», — сказал Патрушев.

Он отметил, что и бывшие колонии Франции выступают против давления Парижа: Новая Каледония, Мартиника, Гваделупа. По словам чиновника, многие страны устали от того, что из них «можно выкачивать все ресурсы и использовать их для своего влияния в разных частях Мирового океана», при этом в Париже не хотят прислушиваться к их мнениям.

С этим и связаны участившиеся с конца прошлого года случаи силового подавления акций протестов, которые могут только увеличиваться, добавил Патрушев.

Ранее Патрушев предсказал исход конфликта на Украине.

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