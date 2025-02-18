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Стало известно, кто представляет Саудовскую Аравию на встрече США — Россия

Эр-Рияд на встрече США — РФ представляют глава МИД и советник по нацбезопасности
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Saudi Press Agency/Reuters

Со стороны Саудовской Аравии, которая предоставила Эр-Рияд как площадку для встречи делегаций США и России, на встрече присутствуют глава МИД страны принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители Эр-Рияда находятся во главе стола, за которым расположились российские и американские делегаты. В настоящее время переговоры продолжаются. Они идут с 10:30 мск.

От РФ за столом переговоров — глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив присутствует сторона США: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Встреча посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее глава РФПИ заявил, что РФ и США находятся в начале диалога по вопросу о санкциях.

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