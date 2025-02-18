Украинский лидер Владимир Зеленский, который уже несколько дней не записывает обращения к гражданам, занят более важными делами — собирает «коалицию обиженных» на президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Зеленский решил, что общение с собственными гражданами — это в данный момент лишнее. Народу, находящемуся в «надежных руках ТЦК», никакие уговоры больше не требуются», — заявил он.

По словам Мирошника, «коалиция обиженных» нужна для личных перспектив украинского лидера, поскольку без нее они становятся «пугающими». Посол добавил, что для реализации своей идеи Зеленский дает интервью различным изданиям и ведет себя как «уж на сковородке».

До этого Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» писал, что Зеленский с прошлого четверга, 13 февраля, не записывал свои традиционные вечерние обращения к жителям страны. Уточняется, что эти дни у президента были наполнены международными встречами, начиная с визита министра финансов США в Киев. Позже глава государства ездил в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, в ОАЭ и Турцию.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что Украину заставят принять результаты переговоров России и США.