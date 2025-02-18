Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа ошибка Зеленского в предложении Трампу о доступе к ресурсам

FT: предложение Зеленского Трампу о ресурсах считают ошибкой в Киеве и Брюсселе
close
Shannon Stapleton/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский совершил стратегическую ошибку, предложив предоставить США доступ к редкоземельным ресурсам страны без указания своей цены. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников.

Зеленский впервые выдвинул идею предоставления права на добычу полезных ископаемых американским компаниям в рамках «мирного плана» в прошлом году.

Однако чиновники из Брюсселя и Киева заявили FT, что Зеленский, возможно, совершил стратегическую ошибку, не указав общую стоимость или какие-либо конкретные данные.

«Это было написано как приманка для [президента США Дональда] Трампа, это очевидно. Но отсутствие подробностей означало, что Трамп, по сути, мог назвать свою цену», — сказал один высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в переговорах с Киевом.

Он добавил, что некоторые из окружения Зеленского сожалеют о том, как это предложение было сделано.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что президент Украины должен был «совершенно ясно» заявить, что эти ресурсы связаны «с будущими гарантиями [американской] помощи в сфере безопасности».

В данный момент команда Зеленского пытается придумать привлекательное контрпредложение.

Накануне газета The Economist писала, что украинскому президенту дали всего час, чтобы обдумать предложенные условия сделки по полезным ископаемым и согласиться с ними.

Ранее на Украине раскрыли условие соглашения с США о полезных ископаемых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами