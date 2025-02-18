Названа ошибка Зеленского в предложении Трампу о доступе к ресурсам

FT: предложение Зеленского Трампу о ресурсах считают ошибкой в Киеве и Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский совершил стратегическую ошибку, предложив предоставить США доступ к редкоземельным ресурсам страны без указания своей цены. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников.

Зеленский впервые выдвинул идею предоставления права на добычу полезных ископаемых американским компаниям в рамках «мирного плана» в прошлом году.

Однако чиновники из Брюсселя и Киева заявили FT, что Зеленский, возможно, совершил стратегическую ошибку, не указав общую стоимость или какие-либо конкретные данные.

«Это было написано как приманка для [президента США Дональда] Трампа, это очевидно. Но отсутствие подробностей означало, что Трамп, по сути, мог назвать свою цену», — сказал один высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в переговорах с Киевом.

Он добавил, что некоторые из окружения Зеленского сожалеют о том, как это предложение было сделано.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что президент Украины должен был «совершенно ясно» заявить, что эти ресурсы связаны «с будущими гарантиями [американской] помощи в сфере безопасности».

В данный момент команда Зеленского пытается придумать привлекательное контрпредложение.

Накануне газета The Economist писала, что украинскому президенту дали всего час, чтобы обдумать предложенные условия сделки по полезным ископаемым и согласиться с ними.

Ранее на Украине раскрыли условие соглашения с США о полезных ископаемых.