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Профессор раскрыл план США и ФРГ по мягкому поражению Украины

Профессор МИД: США и Германия планировали организовать Украине мягкое поражение
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Власти США и Германии планировали организовать для Украины мягкое поражение. Об этом сообщил профессор стратегии и государственного управления в Центре классического и гражданского образования Гамильтона при Университете Флориды Уолтер Рассел Мид в статье для The Wall Street Journal.

«Американо-германское партнерство, определяющее военную политику НАТО, хотело организовать для Украины мягкое поражение, которое позволило бы избежать дальнейшего раскола Запада», — написал профессор.

По словам Мида, США и ФРГ надеялись, что Украина устанет продолжать боевые действия, после чего обратится к России для проведения мирных переговоров. Страны Запада при этом могли бы «поздравить себя с героической преданностью демократическим ценностям», отметил эксперт.

Накануне газета The New York Times сообщила, что по итогам переговоров между Вашингтоном и Москвой линию боестолкновения на Украине могут заморозить, а взятые Россией под контроль населенные пункты останутся под ее управлением. По мнению авторов, остающиеся территориальные споры стороны могут решить дипломатическим путем в течение 10–15 лет.

Ранее в ЕС признали, что забыли о своих интересах, действуя в угоду США.

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