Постпред РФ при ООН заявил, что Украина навсегда потеряла четыре региона

Киев навсегда утратил четыре региона — Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Его цитирует РИА Новости.

«Украина теперь безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую и Луганскую народные республики, и Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России», — сказал дипломат.

По его словам, «исправлять ситуацию» теперь следует в тех регионах, которые пока подконтрольны украинским властям.

До этого заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что основой для будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу, а также позиции, озвученные президентом России Владимиром Путиным в июне прошлого года.

Российский лидер заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.

Ранее на Западе заявили, что Россия не откажется от своих целей на Украине.