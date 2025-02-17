Порошенко рассказал о возобновлении работы ЦИК Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране разворачивается избирательная кампания по президентским выборам. Об этом сообщает «Украинская правда».

Он подчеркнул, что может привести несколько доказательств этому. Порошенко утверждает, что в стране была возобновлена работа Центральной избирательной комиссии, которая не действовала 2,5 года, а также начали восстанавливать реестр избирателей.

Экс-президент утверждает, что полиграфический комбинат «Украина» получил от властей задание рассчитать стоимость печати бюллетеней на выборы.

По словам Порошенко, представители правящей партии «Слуга народа» ведут работу по распространению материалов для своей агитации.

Накануне Порошенко в интервью изданию «Цензор» заявил, что выборы главы государства в стране могут состояться 26 октября.

Он отметил, что информация об этом появилась от источников в офисе президента Украины и в правоохранительных органах. Кроме того, по его словам, эта информация следует от источников в полиграфическом комбинате «Украина», «который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней».

Ранее в Раде напомнили Порошенко о сроках проведения выборов президента.