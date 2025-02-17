Во Франции могут запретить ношение хиджабов на спортивных мероприятиях

Le Point: сенат Франции обсудит проект о запрете хиджабов на спортмероприятиях

Сенат Франции 18 февраля планирует рассмотреть законопроект о запрете ношения хиджаба, бурки и других религиозных символов на спортивных мероприятиях. Об этом сообщает издание Le Point.

«Сенат рассмотрит предложение запретить ношение религиозных символов на спортивных соревнованиях», — говорится в публикации.

Первая статья законопроекта касается запрета религиозных символов на всех спортивных соревнованиях. Комитет по культуре, образованию, коммуникации и спорту уточняет, что эта мера может коснуться только региональных и национальных соревнований. Распространится этот запрет также на одежду религиозного характера.

Вторая статья законопроекта запрещает использование спортивных объектов для религиозных целей, например, молитв. В третьей статье говорится о запрете на ношение религиозной одежды в бассейнах и других общественных местах для купания.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») отозвал законопроект, согласно которому школы вправе устанавливать запрет на религиозную одежду.

Ранее в Чечне отреагировали на «приказ» об обязательном ношении хиджаба.