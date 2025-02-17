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В Госдуме призвали создать лагерь для Зеленского на острове Змеиный

Депутат Миронов предложил создать лагерь для Зеленского на острове Змеиный
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Wolfgang Rattay/Reuters

Для президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных нужно создать лагерь на острове Змеиный в Черном море. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

«Лучшее для них [Зеленского и его подчиненных] место — на острове Змеиный», — отметил он.

По мнению парламентария, на острове необходимо оборудовать лагерь для «нацистских преступников», которых нужно «судить трибуналом в Одессе». Миронов также подчеркнул, что Одесса должна вернуться в состав России.

Депутат добавил, что одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах России и США станет судьба Зеленского и послевоенной Украины.

17 февраля Зеленский заявил, что Киев не принимает участия в переговорах между представителями Москвы и Вашингтона, которые пройдут в Саудовской Аравии. В связи с этим Украина не будет признавать достигнутые там договоренности, добавил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США. Встреча пройдет завтра и будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

Ранее Зеленского «растоптали» в Мюнхене.

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