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Еврокомиссия посетит Украину в полном составе

ЕК сообщила, что на следующей неделе ее члены посетят Украину в полном составе
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Члены Еврокомиссии посетят Украину 24 февраля. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Стефан де Кеермакер, передает РИА Новости.

«Я могу сообщить, что к годовщине российской агрессии против Украины члены Еврокомиссии на следующей неделе посетят страну», — сказал он на брифинге в Брюсселе.

Будут ли в ходе этого визита обсуждаться мирное урегулирование и гарантии безопасности, Кеермакер не уточнил.

15 февраля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что представители ЕК посетят Киев 24 февраля — в третью годовщину начала военной операции.

16 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что для восстановления Украины после завершения боевых действий подошел бы свой «план Маршалла». Он также призвал подготовить страну к вступлению в Евросоюз и не исключать вхождение в состав НАТО.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит очередной пакет санкций к третьей годовщине спецоперации.

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