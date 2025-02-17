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В Евросоюзе заявили о «явной проблеме доверия» после действий председателя ЕК

Politico: фон дер Ляйен ошеломила чиновников ЕК кампанией по упрощению норм ЕС
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Marko Djurica/Reuters

Чиновники из Еврокомиссии и Евросоюза не в восторге от стремления председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен как можно скорее реализовать программу реформ, нацеленную на «упрощение» норм и правил союза. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Глава ЕК продвигает программу по сокращению обременительных норм для крупных и малых предприятий, что отражает быстрое смещение приоритетов с охраны окружающей среды на конкурентоспособность промышленности, отмечает газета.

«От сотрудников комиссии, «впавших в депрессию» из-за того, что результаты многолетней работы быстро сводятся на нет, до чиновников кабинета министров, стремящихся к влиянию в условиях централизованного стиля работы фон дер Ляйен, — скорость и вертикальный характер новой кампании по дерегулированию заставляют Брюссель бить тревогу в связи с необходимостью обеспечения прозрачности», — пишет Politico.

Европейские чиновники в разговоре с изданием отметили, что «все решается наверху». Глава ЕК не проинформировала никого о намерении продвигать свои идеи. Многие сотрудники ЕК были поставлены перед фактом только тогда, когда Ляйен выступила с соответствующим заявлением на неформальном саммите Евросоюза в ноябре 2024 года в Будапеште. Один из дипломатов заявил, что отсутствие информации и тот факт, что объявленные Еврокомиссией планы постоянно меняют масштаб, диапазон и сроки, создают «явную проблему доверия».

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Украине нужен мир через силу.

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