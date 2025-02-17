Мюнхенская конференция по безопасности потрясла русофобские европейские элиты, став испытанием для евроатлантической солидарности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Нынешняя конференция по безопасности в Мюнхене стала, безусловно, потрясением для русофобских европейских элит и испытанием для пресловутой евроатлантической солидарности», — указал политик.

До этого газета The Hill написала, что речь вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он выступил «против нападок на свободу слова», шокировала Европу. Газета указала «на изумленную реакцию» европейских дипломатов, которые даже не поаплодировали из обычной вежливости. Вместо этого ряды «самодовольных лидеров смотрели прямо перед собой с таким же отвращением, как будто Вэнс был вторым пришествием вестготов, угрожающих римскому миру».

Ранее в Совфеде одной фразой прокомментировали слезы главы Мюнхенской конференции.