В Кремле заявили, что спецоперация на Украине продолжается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами ответил на вопрос, может ли меняться или снижаться динамика боевых действий на время переговоров.

Он отметил, что в данный момент динамика «хорошо известна», ее видят и фиксируют эксперты.

Пока специальная военная операция продолжается. Другого сказать сейчас невозможно», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков сообщил, что Саудовская Аравия для переговоров устраивает и американскую, и российскую стороны.

16 февраля Песков заявил, что российская сторона не предается романтизму в отношениях с другими государствами, она научилась отстаивать свои интересы, не попадаясь в сети лживых обещаний. Он отметил, что сейчас у России «время прагматизма, время опираться на опыт прошлых лет».

До этого депутат Верховной рады Леся Василенко заявила, что Украина должна присутствовать за столом переговоров, поскольку диалог между Россией и Соединенными Штатами без участия Киева можно рассматривать лишь как «приквел» к мирному процессу.

Ранее бывший генсек НАТО пристыдил Трампа за общение с Путиным.