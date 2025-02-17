В Турции назвали главный вопрос мирного урегулирования на Украине

Глава МИД Турции: для урегулирования на Украине нужно решить вопрос территорий

Для мирного урегулирования на Украине необходимо решить вопрос территорий, при этом сторонам придется принять ряд «неприятных решений». Об этом телеканалу TRT World заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«В идеальном мире мы, конечно, хотели бы видеть, что территориальная целостность Украины сохранена. Но сейчас идет война, и, к сожалению, в это военное время нам приходится делать определенный выбор, принимать некоторые неприятные решения. Сейчас стороны и пытаются сделать этот выбор», — заявил Фидан.

Глава турецкой дипломатии добавил, что все стороны конфликта, в том числе напрямую не участвующие в сражениях, ставят на первое место свои приоритеты.

На фоне этого Владимир Зеленский публично объявил, что не примет никаких решений, заключенных между Соединенными Штатами и Россией по ситуации в Украине.

Он добавил, что этот конфликт напрямую касается Украины.

Ранее глава Евросовета заявил о необходимости создания «новой архитектуры безопасности» с РФ