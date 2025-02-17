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В Польше допустили отправку войск ЕС на Украину после Мюнхенской конференции

Политик Мирча: после Мюнхенской конференции ЕС может отправить войска на Украину
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French Army/AP

Заместитель министра юстиции Польши Аркадиуш Мирча допустил возможность отправки войск Запада на Украину по итогам Мюнхенской конференции по безопасности и неформальной встречи лидеров ЕС в Париже, которая пройдет в понедельник. Его слова передает Polsat News.

«Похоже, что решения, которые появятся в результате Мюнхенской конференции, и того, что произошло в последние недели, должны предполагать все сценарии. Однако этот сценарий, то есть присутствие войск европейских стран на территории Украины, не первый, который будет рассматриваться», — сказал Мирча.

В то же время он заявил, что нужно быть открытым к «новым сценариям», которые могут быть реализованы в ближайшие месяцы.

15 февраля газета Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты Америки обратились к европейским лидерам с просьбой представить предложения по миротворцам и гарантиям безопасности для Украины. По информации издания, США выступили с данной просьбой после того, как лидеры ЕС начали говорить о необходимости участия Европы в мирном урегулировании конфликта.

Ранее президент Финляндии заявил, украинцы будут «европейцами, а не россиянами».

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